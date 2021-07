Der Mord an Haitis Präsident bleibt rätselhaft

Drei Wochen nach der Tat gehen die Ermittlungen in viele Richtungen. Experten sind sicher: Der Täter ist in Haiti zu finden.

Die Ermittler verfolgen im Mordfall Jovenel Moïse unzählige Spuren in Haiti, aber auch in Kolumbien und den USA. Fast täglich gibt es neue Festnahmen. Unumstritten ist, dass diese Tat nur jemand mit viel Geld und noch mehr Macht in Auftrag gegeben haben kann. Experten sind außerdem sicher, dass die Mörder in Haiti und nicht im Ausland zu suchen sind.

Inzwischen konzentrieren sich die Ermittlungen in Haiti auf das direkte Umfeld von Moïse. Am Montag wurde der frühere Sicherheitschef ...