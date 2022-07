Der Musterschüler von Moria

Vor drei Jahren flüchtete Kouros mit seiner Familie aus dem Iran und landete im berüchtigten Lager auf der Ägäisinsel Lesbos. Heute stehen ihm die Türen zu allen griechischen Unis offen.

Als Kouros Nourmohammadi Baigi am 15. August 2019 mit seinen Eltern und seinem Bruder in einem Schlauchboot die Küste der griechischen Ägäisinsel Lesbos erreicht, weiß er nicht, was ihn erwartet. Ein fremdes Land, eine Sprache, die er nicht versteht - "wir standen vor einer ungewissen Zukunft", erinnert sich der junge Mann.

Womit er ganz sicher nicht gerechnet hatte, war der Anruf, der ihn am vergangenen Mittwoch erreichte. Vom NATO-Gipfel in Madrid meldete sich der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis. ...