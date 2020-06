In Wien beraten die USA und Russland über den "New Start", den Obama mit Medwedew beschlossen hatte.

Es ist das letzte große Abkommen über atomare Abrüstung, das zwischen den USA und Russland noch in Kraft ist. Mit dem "New Start"-Vertrag, den die damaligen Präsidenten Barack Obama und Dmitrij Medwedew 2011 in Prag unterzeichnet haben, verpflichteten sich die ...