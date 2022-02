Der Nächste versucht sein Glück im Kreml

Deutschlands Kanzler Olaf Scholz reist zu einem schwierigen Antrittsbesuch nach Moskau.

Der Nächste kommt. Am Dienstagnachmittag werden sich die Türen zu den glanzvollen Kreml-Sälen für den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz öffnen. Kaum ist der französische Präsident Emmanuel Macron aus Moskau abgereist - ohne Substanzielles erreicht zu haben -, will nun Scholz dem russischen Präsidenten Wladimir Putin die Geschlossenheit der EU demonstrieren und ihm klarmachen, welche erheblichen wirtschaftlichen Sanktionen das Land treffen würden, sollte es in der Tat die Ukraine überfallen.

Auf Scholz ruht die Last der Verantwortung bei dieser ...