Der Nordkorea-Gipfel wackelt wieder

Donald Trump droht Nordkorea mit "totaler Dezimierung" und lockt mit einem Deal, der Kim "sehr, sehr glücklich" machen wird.

Wer blendet wen, fragen sich Experten nach dem jüngsten Schlagabtausch zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un. Es ist ein bizarres Schauspiel, das da auf der Bühne der Öffentlichkeit ausgetragen wird. In den Hauptrollen finden sich zwei Persönlichkeiten, die beide Meister der Verhandlungskunst sein wollen.



Trump kehrte nach den Drohungen Kims, den Gipfel abzusagen, zu seiner Übertreibungstaktik zurück. "Wenn wir einen Deal machen, wird Kim sehr, sehr glücklich sein", so lockte der Präsident den Führer Nordkoreas. Die USA seien bereit ihm "starke Sicherheiten" zu geben. Andernfalls drohe ihm dasselbe Schicksal wie dem libyschen Diktator Muammar Gaddafi. Nordkorea müsse mit der "totalen Dezimierung" rechnen.



Kim seinerseits schickte seinen stellvertretenden Außenminister Kye Gwan vor, den Gipfel in Frage zu stellen. Bezugnehmend auf Äußerungen von John Bolton, Trumps nationalem Sicherheitsberaters, der öffentlich über eine atomare Abrüstung gesprochen hatte, wie sie Gaddafi vereinbar hatte, erklärte Gwan, Pjöngjang sei nicht daran interessiert, einseitig seine Atomwaffen aufzugeben. Das Regime drohte darüber hinaus, den innerkoreanischen Dialog auf Eis zu legen, wenn die USA und Südkorea ihre Frühjahrsmanöver fortsetzten.



Analysten erkennen eine Rückkehr zur ersten Runde im Atompoker, als sich Kim und Trump wechselseitig mit Unflätigkeiten und Drohungen überzogen. Der Grund für die Rückschritte seien falsche Erwartungen, sagt der Korea-Experte Ken Gause. Den Führern Nordkoreas sei es stets um das Überleben ihres Regimes und der Kim-Dynastie gegangen. "Die USA müssten beides garantieren können."



Genau daran bestehen Zweifel. Boltons Äußerungen in Verbindung mit der Aufkündigung des über Jahre verhandeltes Atomabkommen mit Iran stellen die Glaubwürdigkeit der USA als Verhandlungspartner in Frage. Darüber hinaus schwächte Trump den Hebel, den er über Peking hatte, als er China mit einem Handelskrieg drohte.



Darauf deuten der zeitliche Zusammenhang zwischen den Kim-Besuchen in China und der neue Tonfall nach dessen Rückkehr nach Pjöngjang hin. Gleichzeitig gibt es klare Hinweise darauf, dass der Handel über die chinesisch-nordkoreanische Grenze trotz der Sanktionen wieder an Intensität zunimmt.



Der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang gab Kim kürzlich bei einem Besuch in Japan Rückdeckung. Er lobte Nordkoreas einseitiges Atomtest-Moratorium und die angekündigte Schließung des Atomtestgeländes. Nun warte Nordkorea "auf ein entsprechendes Feedback aus den USA".



Der Kolumnist Josh Rogin schreibt in der "Washington Post", es sehe nicht danach aus, als könne das Weiße Haus seine Strategie des "maximalen Drucks" wiederbeleben. Dafür bräuchte es der Kooperation Chinas, das in Reaktion auf die Handelsdrohungen sein Sanktionsregime bereits gelockert habe.



Sollte der Gipfel schon im Vorfeld platzen, hätte sich der US-Präsident, wie von vielen Experten lange befürchtet, gefährlich verzockt.



Zumal es kein "libysches Modell" für Nordkorea gibt. Und zwar unabhängig davon, ob Trump die Äußerungen seines Sicherheitsberater Bolton richtig verstanden hat oder nicht. Weder wird Pjöngjang seine Atomwaffen sofort aufgeben noch dürfte sich die NATO an einer Militäraktion gegen eine bis bis an die Zähne auch konventionell bewaffnete Nuklearmacht beteiligen.