Der Osten stürzt die EU in Sorge

Die Ermordung des Journalisten Ján Kuciak hat eine Welle von Massenprotesten in der Slowakei ausgelöst, die vor allem ein Ziel haben: die Korruption und die enge Verflechtung von Politik, Wirtschaft und organisierter Kriminalität zu beenden.

Viele Slowaken wähnen sich spätestens seit dem Mord an Kuciak in einem Mafiastaat.

Nun also tritt Innenminister Robert Kaliňák zurück. Der Verdacht liegt nahe, dass dieses Bauernopfer dem mächtigen Regierungschef Robert Fico das Amt retten soll. Doch drängt außer den empörten Bürgern auch Staatspräsident Andrej Kiska auf einen Neuanfang samt vorgezogenen Wahlen.