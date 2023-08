Europa kann irreguläre Massenanlandungen nicht hinnehmen. Aber es muss Druck auf seine obskuren Vertragspartner ausüben.

Am Mittwoch fanden bei einem Schiffsuntergang südlich der italienischen Insel Lampedusa mehr als 40 Menschen den Tod. Erst am Sonntag waren in etwa demselben Gebiet zwei Migrantenboote gesunken. Vermutlich starben mehr als 30 Männer, Frauen und Kinder, die in Europa ...