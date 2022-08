Der Papst bereitet seine Nachfolge vor

Nach der Ernennung von 20 neuen Kardinälen verordnet Franziskus der Kurie in Rom auch eine neue Verfassung.

Es gab viele eindrucksvolle Bilder in den vergangenen Tagen aus dem Vatikan. Hunderte Kardinäle, die mit dem Papst zusammen im Petersdom Messe feiern; der Papst, wie er neben knienden Ministranten den neuen Kirchenfürsten das rote Birett aufsetzt und einen goldenen Ring als Zeichen der Treue an den Finger steckt.

Einer der intensivsten Momente war jedoch am Sonntag, als Franziskus' Kammerdiener Sandro Mariotti ihm an der Basilika Santa Maria in Collemaggio bei L'Aquila unter die Arme griff und ihn ...