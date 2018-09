Der Papst paktiert mit China

Die katholische Kirche will relevant bleiben - und schließt einen Vertrag mit den chinesischen Kommunisten.

Möglicherweise reist Papst Franziskus demnächst nach China - als erstes Oberhaupt der Katholischen Kirche in der Geschichte. Denn der Vatikan und die chinesische Regierung haben am Samstag gemeinsam die Absicht erklärt, demnächst die Ernennung von Bischöfen für China gemeinsam zu regeln. Damit ist der größte Streitpunkt zwischen dem Papst und den Kommunisten vom Tisch - und das wiederum ermöglicht einen Besuch bei den Gläubigen in dem bevölkerungsreichsten Land der Welt.