Der politische Magier hat ausgetrickst

Die Karriere des 1949 in Tel Aviv geborenen Benjamin Netanjahu verlief zu Beginn wie am Schnürchen: 1993 wurde er Vorsitzender des Likud und schaffte es drei Jahre darauf als jüngster Kandidat mit 46 Jahren ins Premierministeramt. Als ihn drei Jahre darauf Ehud Barak bei den Wahlen schlug, verzog sich Netanjahu in die Privatwirtschaft. Doch sein einstiger Mentor, Ariel Sharon, überzeugte ihn zurückzukehren. Nachdem Sharon eine neue Partei gegründet hatte, übernahm Netanjahu erneut den Likud-Vorsitz und wurde 2009 zum zweiten Mal ...