Mauricio Macri hat den Argentiniern viel versprochen. Und nichts gehalten. Die Menschen sind arm, die Menschen hungern. Und sie wollen den Präsidenten in die Pampa schicken.

Es ist kalt in Buenos Aires. Dünner Regen fällt auf die Stadt, in den schmalen Gassen des Armenviertels Villa 21-24 steht das Wasser. Es riecht nach Abort. Im Büro der Frente Popular, des Bürgerkomitees, wärmen sich die Menschen an Mate-Tee, ...