Nach der Berufung des umstrittenen Brett Kavanaugh an den Supreme Court der USA jubiliert die Trump-Basis.

Am Abend von Donald Trumps größtem Triumph stand die Folk- und Protestlegende Joan Baez auf einer Bühne in Chicago. "Ich kann nicht singen, ohne den Elefanten im Raum anzusprechen", so eröffnete sie ihr Konzert. "Der Mut dieser Frau. Gegen weiße Männer", schoss es aus ihr heraus. Spürbar angewidert schleuderte sie eine Beschimpfung hinterher: "Nazi-Typen!"