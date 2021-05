Der Riss in Israels Gesellschaft

Es kämpft nicht nur das Militär. Auch Israelis, jüdische und arabische Bürger, greifen einander an.

Nach der Eskalation des Gaza-Konflikts nimmt die Gewalt auch im israelischen Kernland zu. Vor allem in Städten, in denen viele der 1,7 Millionen Israelis leben, die zur arabischen, meist muslimischen Minderheit zählen, kommt es zu Übergriffen. Wer geht hier aufeinander los, zündet Synagogen an oder greift Geschäfte von Palästinensern an? "Auf beiden Seiten stehen Bürger zweiter Klasse", sagt Markus Bickel. Der Deutsche leitet das Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Tel Aviv. 750 Verdächtige wurden seit Beginn der Ausschreitungen festgenommen. "Das sind ...