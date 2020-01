An Geld mangelt es dem russischen Staat nicht. Doch viele Russen würden ohne Schwarzarbeit nicht überleben. Warum der Kreml eine Mitschuld an der stagnierenden Wirtschaft trägt.

"Wir müssen viele drängende Probleme der Wirtschaft lösen." So hatte der russische Präsident Wladimir Putin in seiner Rede an die Nation vor einem Jahr gesprochen. Ähnliche Worte dürfte er auch an diesem Mittwoch benutzen, wenn er sich in seiner Ansprache ...