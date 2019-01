Der schlafende Löwe China ist aufgewacht

Europa und Amerika wissen nicht, wie sie auf den Aufstieg der Volksrepublik zum globalen Rivalen reagieren sollen.

Als "Werkbank der Welt" hat China im Westen gegolten - und als ein Land, das in erster Linie westliche Technologie klaut und kopiert, um wirtschaftlich vorwärtszukommen. Das ist eine Methode Pekings für den Weg in die Moderne gewesen. Inzwischen ist die Volksrepublik aber selbst innovativ geworden. Sie hat ein gigantisches Aufholprogramm gestartet, um die westlichen Industrienationen in absehbarer Zeit abzuhängen.