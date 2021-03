Der Schlüssel zum Frieden liegt im Iran

Vor sechs Jahren griff Saudi-Arabien im Nachbarland Jemen ein. Aus der geplanten Kurzintervention wurde ein Stellvertreterkrieg.

Auch nach dem Kurswechsel von US-Präsident Joe Biden in Saudi-Arabien ist ein Ende des Kriegs nicht in Sicht. Eine Großoffensive der proiranischen Huthi-Milizen könnte eine riesige Flüchtlingswelle auslösen und die humanitäre Katastrophe in dem bitterarmen Land weiter verschärfen. Ein Überblick über die wichtigsten Fragen zu dem Konflikt:Am 4. Februar erklärte US-Präsident Joe Biden: "Dieser Krieg (im Jemen) muss aufhören." Gleichzeitig kündigte er an, Angriffe von Saudi-Arabien auf die schiitische Huthi-Miliz im Jemen nicht mehr zu unterstützen. Wie reagierten die Huthi ...