Der Schwarm der Sardinen erobert Rom

Zigtausende Anhänger der neuen Protestbewegung drängten sich in der Hauptstadt.

Als die Abendsonne Rom in warmes Licht taucht, herrscht auf der Piazza San Giovanni dichtes Gedränge. Tausende Menschen haben sich am Samstag versammelt, um ihren Unmut über die Aggressivität im politischen Diskurs Luft zu machen. Die "Sardinen" sind in Rom angekommen. Es ist eine wichtige Etappe auf dem Weg der neuen Protestbewegung, die den Rechtspopulismus und seine Personifizierung, Ex-Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini, im Visier hat.

Ob es nun 100.000 Menschen waren, wie die Veranstalter behaupten, oder nur 35.000, wie die Polizei verbreitet, ist beinahe ein Randaspekt. Die Bilder von den Menschen, Familien, Ältere, Jugendliche, Migranten, die ohne Parteisymbole und nur mit selbst gebastelten Papierfischen, den Sardinen, angetreten sind, sind eindrucksvoll.

Vor einem Monat wagten sich die Sardinen per Flashmob erstmals in Bologna ans Tageslicht. Das Ziel war, mehr Menschen zusammen zu bringen als Salvini, der zu einem Wahlkampfauftritt in der Stadt war. Eng wie die Sardinen zusammen stehen gegen Aggressivität, Hass, Diskriminierung und Rassismus, das ist die Motivation der Demonstranten. Rom ist die 113. Stadt, in der sie zusammen kommen.

Auch in vielen anderen, vor allem europäischen Städten versammelten sich am Samstag vornehmlich junge Italiener zu Protesten, etwa in Berlin, Dresden, Madrid, London, Helsinki, Brüssel, aber auch in New York. "Wir sind hier, um als antifaschistisches Italien Farbe zu bekennen", sagte Francesco De Angelis, Demonstrant in Rom. Emma Moroni, eine 57 Jahre alte Angestellte, erklärte: "Die Sardinen sind unser Symbol. Wir haben keinen Leader, das Wichtige ist das Zusammensein im Schwarm. Die Sardinen haben auf diese Weise Kraft, die Haifische wenden sich ab." Der "Haifisch" Salvini gab schon vor Wochen bekannt, dass er von den Sardinen wenig bis gar nichts hält. "Sie sind nur gegen etwas, was für eine armseliges Leben!"

Doch die Salvini-Fixiertheit der Sardinen gehört der Vergangenheit an. "Ich weiß gar nicht, wo er heute ist, und freue mich sehr darüber", sagte Mattia Santori. Der 32-Jährige hatte die Bewegung in Bologna mit drei Freunden auf Facebook ins Leben gerufen. Zweifellos zählen die Sympathisanten zum linken Spektrum in Italien. Die Piazza San Giovanni ist der traditionelle Versammlungsort der Gewerkschaften am 1. Mai. Auch am Samstag sangen die Teilnehmer das Partisanen-Lied "Bella ciao". Vertreter der italienischen Partisanen-Vereinigung waren dabei, Alt-Linke, enttäuschte Sozialdemokraten und frustrierte Wähler der Fünf-Sterne-Bewegung.

Vier von zehn Italienern können sich laut Umfragen vorstellen, die Sardinen bei der nächsten Parlamentswahl zu wählen. Doch die denken nicht an einen Eintritt in die Politik. In welche Richtung sie künftig schwimmen könnten, wollten am Sonntag 150 Initiatoren von Sardinen-Demonstrationen bei einem Treffen in Rom besprechen. Die Optionen sind zahlreich.

