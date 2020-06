Schweden wollte seinen eigenen Weg durch die Coronakrise gehen. Nun hat das Land pro Kopf mehr Todesopfer als Frankreich und nähert sich Italien. Eine Ärztin aus Stockholm erzählt, wie sie Patienten abweisen musste.

Hinter Anna Westman liegen harte Wochen. "Da hätte ich nicht in einem ruhigen Raum sitzen können, so wie jetzt, und mit Ihnen telefonieren." Die Ärztin arbeitet im Danderyds-Krankenhaus in Stockholm auf der Covidstation. Es ging nicht nur darum, zu entscheiden, ...