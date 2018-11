Na endlich. Nach dem Rücktritt vom Rücktritt im Juli, nach einer krachend verlorenen Bayern-Wahl, letztlich aber nach massivem Druck der CSU-Basis will Horst Seehofer (69) den Parteivorsitz aufgeben. Es ist ein halber Rückzug, ähnlich wie ihn seine Dauergegnerin Angela Merkel plant. So wie sie Kanzlerin bleiben möchte, will er Innenminister bleiben. Beide Wünsche dürften nicht in Erfüllung gehen.