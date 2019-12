Seit fast zwei Wochen fahren kaum Metros, Busse und Züge. Und nun drohen die Gewerkschaften, auch über Weihnachten den Widerstand gegen die Pensionsreform der Regierung fortzusetzen.

In Frankreich ist derzeit wenig von besinnlicher Adventstimmung zu spüren: Dafür reicht ein Blick ins Internet. In zahlreichen Videos ist zu sehen, wie Fahrer am Steuer von Trams, Bussen oder Metrozügen von ihren streikenden Kollegen ausgebuht und beschimpft werden. Eine ...