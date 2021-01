Der "Stumme" führt Italien durch die Krise

Nach dem Rücktritt von Premier Giuseppe Conte ist Präsident Sergio Mattarella am Zug.

Es ist in der italienischen Politik wie bei Raufbolden. Sie stänkern und streiten. Und am Ende muss das Familienoberhaupt die Krise beheben. Im römischen Politchaos kommt diese Rolle Staatspräsident Sergio Mattarella zu. Am Dienstag bekam der 79-Jährige Besuch von Ministerpräsident Giuseppe Conte, der trotz gewonnener Vertrauensabstimmungen nun doch seinen Rücktritt erklärte. Er kam damit wahrscheinlich dem Sturz seiner Regierung bei einer Abstimmung über die Justizpolitik am Mittwoch zuvor. Jetzt ist das Staatsoberhaupt gefragt. Doch wer ist der Mann, der entscheidet, ...