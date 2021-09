Der Terror ist noch lange nicht vorbei

Wo wir verwundbar sind. Zwei Jahrzehnte nach 9/11 zeigt sich: Wir in Europa und den USA sind weiter verwundbar für Anschläge. Auch Österreich kann sich nicht sicher fühlen.

In gewissem Sinn waren es 20 verlorene Jahre seit 2001. Große, drängende Probleme wie der Klimawandel oder der Kampf gegen eine ungezügelte Globalisierung gerieten aus dem Blick. Nach 9/11 blieben die westlichen Mächte allzu sehr fixiert auf den Kampf gegen den Terror. Umso tragischer: Dieser Kampf sei auch noch weitgehend gescheitert - das meint der Islamwissenschafter Stefan Weidner. Sein Appell: Es ist Zeit für einen Neuanfang. In seinem Buch "Ground Zero" (Hanser Verlag, München 2021) fordert er vor allem ein ...