Der tiefe Fall des Steve Bannon

Vom Drahtzieher im Weißen Haus wurde der Chefideologe Donald Trumps zur Persona non grata. Dennoch setzt er auf ein Comeback.

Am Fuße der Treppe, die zu den Gemächern Bannons in der "Breitbart Embassy" auf dem Kapitolhügel führt, baumelt neuerdings ein Absperrseil. Daran hängt ein knallrotes Schild mit der Aufschrift "STOP". Besucher des Chefs der Agitprop-Seite mögen sich bitte erst einmal unten anmelden.



Auf der oberen Etage des Backsteinhauses hält sich seit Tagen der Mann verschanzt, der eben noch als Vordenker und Säuberungs-Kommissar des Präsidenten galt. Nach seinem Rückzug aus dem Weißen Haus im August nahm der von den Rücksichtsnahmen seines früheren Jobs befreite Bannon missliebige Republikaner ins Visier. Mit wechselndem Erfolg.



In Alabama erlitt der ehemalige Goldman-Sachs-Banker und Navy-Offizier mit der Unterstützung des umstrittenen Fundi-Kandidaten Roy Moore Schiffbruch und verlor in der Republikaner-Hochburg des Südens erstmals seit vier Jahrzehnten einen Senatssitz an die Demokraten.



Diese Fehlkalkulation stieß Trump bereits übel auf. Dass der rechte Revoluzzer, dessen Markenzeichen zwei übereinander getragene Hemden unter olivgrüner Tarnjacke, Dreitage-Bart und Zottel-Haare sind, sich dann als eine der Hauptquellen von Michael Wolffs "Fire and Fury" entpuppte, brachte das Fass zum Überlaufen.



Bannon, so Verbündete und ehemalige Kollegen im Weißen Haus, überschritt in seinem Übermut Grenzen, die er nicht hätte überschreiten dürfen. Allen voran mit seinen Angriffen auf Donald Trump Junior, dessen Treffen mit russischen Emissären im Trump Tower während des Wahlkampfes er in dem Buch als "möglichen Verrat" bezeichnet hatte.



Völlig außer sich war Trump auch über die ständigen Anspielungen in dem Buch, selbst nicht viel mehr als ein nützlicher Idiot Bannons zu sein, dem es an Tiefgang fehle und der in Gefahr stehe, "den Verstand zu verlieren".



Als das Buch auf den Markt kam, brach Trump öffentlich mit seinem Vordenker. "Steve Bannon hat nichts mit mir oder meiner Präsidentschaft zu tun", ließ der Präsident offiziell erklären.

Der rasende Präsident stellte seine Gefolgsleute vor die Wahl: Er oder ich.



Bannons ehemals engstem Verbündeten im Weißen Haus, Stephen Miller, fiel die Aufgabe zu, seinen Kompagnon öffentlich auf CNN zu demontieren. Als Miller dann ein peinliches Hohelied auf das "Genie im Weißen Haus" anstimmte, beendete Moderator Jake Tapper das Interview. Es sei eine Zumutung für seine Zuschauer, der allein an Trump gerichteten Lobhudelei weiter zu folgen.



Besonders schmerzhaft für Bannon geriet die öffentliche Distanzierung seiner Mäzenin, der rechten Milliardärin Rebecca Mercer. "Er weiß, dass er an seinem tiefsten Punkt angekommen ist", beschreibt ein Verbündeter den Gemütszustand Bannons, dessen Führung der Agitprop-Seite "Breitbart" auf dem Spiel steht.



Der Druck mündete am Sonntag in einem seltenen Kotau Bannons. Er habe nicht Don Jr. des Verrats beschuldigen wollen, sondern den ehemaligen Wahlkampfmanager Paul Manafort. Er bleibe ein enger Verbündeter Trumps und "den Bemühungen des Präsidenten, Amerika wieder großartig zu machen".



Bannons Kalkül hinter der Entschuldigung: Eine Rückkehr in den Dunstkreis des Präsidenten. Es wäre nicht das erste Mal, das Trump einen erst öffentlich Verstoßenen wieder an Bord holte. Zumal der Präsident jenseits des illustren Vordenkers niemanden hat, der halbwegs schlüssig erklären könnte, welche Ziele er im Weißen Haus er eigentlich verfolgt.