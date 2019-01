Der Ton beim Brexit wird rauer

Brüssel lehnt es ab, den britischen Austrittsvertrag aufzuschnüren. Genau das aber verlangen die Premierministerin und das Unterhaus in London.

Die jüngste Abstimmung am Dienstagabend in London über den EU-Austritt Großbritanniens hat nichts verändert: Aus Brüsseler Sicht ist weiterhin unklar, wie die britische Premierministerin Theresa May doch noch einen geordneten Brexit durch das britische Parlament bringen will. Klar ist bisher nur, dass die Forderung des britischen Parlaments, das Austrittsabkommen aufzuschnüren, von EU-Seite klar abgelehnt wird. Und dass an der Notfalllösung zur Vermeidung einer neuen Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und Irland nicht gerüttelt wird.