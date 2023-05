Der türkische Königsmacher

Sinan Ogan erhielt bei der Präsidentenwahl in der Türkei überraschend 5,2 Prozent der Stimmen. Warum der rechtsnationale Wissenschafter bei der Stichwahl vor allem Präsident Erdogan helfen könnte.

Bis zum vergangenen Sonntag kannten wenige in der Türkei und noch weniger im Ausland Sinan Ogan. Jetzt ist der 56-jährige plötzlich zur politischen Schlüsselfigur in der wichtigsten Wahl der jüngeren türkischen Geschichte geworden. Bei der Präsidentenwahl erreichte er einen Stimmenanteil von 5,2 Prozent. Viel mehr, als die Meinungsforscher prognostizierten. Und genug, um in der Stichwahl in zwei Wochen sein Gewicht in die Waagschale zu werfen. Ogans Anhänger könnten entweder dem Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan oder dessen Herausforderer Kemal Kilicdaroglu zum Sieg verhelfen.

Der Wirtschafts- und Politikwissenschafter Ogan kommt ursprünglich aus der ultra-rechten MHP, der Partei der Nationalistischen Bewegung. Sie ist die politische Heimat der neofaschistischen "Grauen Wölfe". Ogan verließ die Partei, als MHP-Chef Devlet Baceli nach 2016 begann, Erdogan zu unterstützen. Nicht getrennt hat sich Ogan von der ausländerfeindlichen und anti-kurdischen Weltanschauung der MHP. Zur Präsidentenwahl trat er als Kandidat der Ata-Allianz an, einem Bündnis aus vier rechtsnationalen Splitterparteien. Auf Stimmenfang ging Ogan vor allem mit der Forderung, syrische Flüchtlinge, die in der Türkei leben, in ihre Heimat zurückzuschicken.

Ideologisch stehen der Rechtsnationalist Ogan und seine Anhänger Erdogan viel näher als dem Sozialdemokraten Kilicdaroglu. Vor allem in der Kurdenfrage trennen ihn Welten von Kilicdaroglu, der von der pro-kurdischen HDP unterstützt wird. Ogan dagegen rückt, wie Erdogan, die HDP in die Nähe zur kurdischen PKK, die als Terrororganisation gilt.

Ogans anti-kurdische Agenda könnte Erdogan besser bedienen als Kilicdaroglu, der auf die kurdischen Stimmen angewiesen ist. Auch in der eher anti-westlichen Außenpolitik sind die Schnittmengen zwischen der Ata-Allianz und Erdogans Regierungspartei AKP größer.

Und ein weiterer Grund spricht dafür, dass sich Ogan-Anhänger bei der Stichwahl für Erdogan entscheiden könnten: Vor allem in Zentralanatolien bekam Ogan am vergangenen Sonntag viele Stimmen von enttäuschten Erdogan-Anhängern. Viel spricht dafür, dass diese Protestwähler sich bei der Stichwahl nicht Kilicdaroglu zuwenden werden, sondern zu Erdogan zurückkehren. Ogan will sich nun mit seinen politischen Partnern darüber beraten, wen die Ata-Allianz im zweiten Durchgang unterstützen soll. "Wir haben bereits klar gemacht, dass der Kampf gegen den Terrorismus und die Rückführung der Flüchtlinge unsere roten Linien sind", sagte Ogan am Wahlabend. Dass er sich mit einer öffentlichen Wahlempfehlung noch Zeit lässt, könnte damit zusammenhängen, dass nun hinter den Kulissen über mögliche Gegenleistungen verhandelt wird.

Die hätte vor allem Erdogan zu bieten, denn der geht als klarer Favorit in die Stichwahl. Er könnte Ogan mit einem Posten in der künftigen Regierung belohnen. Das wäre vielleicht verlockend, denn sonst müsste der plötzlich zum Königsmacher aufgestiegene Politiker wohl befürchten, schnell wieder in der Versenkung zu verschwinden.