Der Ukraine-Krieg nähert sich seinem Kulminationspunkt

Die Entscheidung fällt nicht auf dem Schlachtfeld, sondern in den USA und in China, ist ein Militäranalytiker überzeugt

„Die Ukraine muss in die Offensive, sagt Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer.

Noch ist es in der Ukraine so schlammig, dass die schweren, vom Westen gelieferten Kampfpanzer nicht vorwärtskommen. Aber die Vorbereitungen für die ukrainische Frühjahrsoffensive sind voll im Gange. Doch wo wird die Offensive ansetzen? "Die Ukraine wird nicht dort angreifen, wo man es erwartet", ist Oberst Markus Reisner vom Bundesheer überzeugt. "Es wird mehrere Angriffe an verschiedenen Stellen geben, um die Russen zu überraschen und Chaos zu erzeugen. Erst dann wird die Ukraine den einen, möglicherweise entscheidenden Vorstoß unternehmen."

