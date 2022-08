Der ukrainische Unabhängigkeitstag naht: "Wir müssen noch viel ertragen"

Der ukrainische Präsident warnt vor dem Unabhängigkeitstag vor brutalen Angriffen Russlands und schwört die Bevölkerung auf weiter harte Zeiten ein. Drohnenangriffe auf der Krim dauern an.

Vor dem anstehenden Staatsfeiertag am Mittwoch rief der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Wochenende in einer Videobotschaft seine Landsleute zum Zusammenhalt auf. "Für den Sieg der Ukraine müssen wir kämpfen, es gibt noch viel zu tun, wir müssen standhalten und noch viel ertragen, leider auch viel Schmerz."

Am 24. August feiert die Ukraine ihren Unabhängigkeitstag. Erinnert wird damit auch an ein halbes Jahr russischen Angriffskrieg. Selenskyj warnte, dass Russland den Unabhängigkeitstag für besondere Brutalität nutzen könnte, sprach aber ...