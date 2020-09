Der US-Präsident ist steuerfrei

70.000 Euro für den Friseur? Als Firmenausgabe? Fake News, sagt Donald Trump.

Der Bericht über die Steuererklärungen Donald Trumps löste am Vorabend der ersten Präsidentschaftsdebatte ein politisches Erdbeben aus, das den Amtsinhaber sichtbar erschütterte. In einem eilig angesetzten Briefing im Weißen Haus wies Trump die Titelgeschichte der "New York Times" (NYT) als "total fabriziert" und Fake News zurück.

"Ich habe eine Menge bezahlt, und ich zahle eine Menge an Steuern im Bundesstaat", so verteidigte sich Trump gegen die laut NYT eigenen Steuerangaben, nach denen er in zehn der vergangenen 15 ...