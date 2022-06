Der Verbrennungsmotor soll ein Ablaufdatum bekommen

Die Beschlüsse gelten als historisch. Das Europaparlament in Straßburg stimmt über das bisher größte Maßnahmenpaket gegen die Erderwärmung ab.

Am Mittwoch fallen wichtige Vorentscheidungen über die weitere Klimaschutzpolitik der EU. Das Europaparlament in Straßburg stimmt seine Position über eine Reihe von Kernvorhaben aus dem Klimaschutzpaket "Fit for 55" ab.

Der Name ist Programm: 55 Prozent weniger Emissionen bis 2030. Die Kommission hat dazu vor einem Jahr 16 Gesetzespakete vorgelegt. Bei gut der Hälfte legen sich die EU-Parlamentarier nun fest. Ende des Monats folgen die Staaten. Der große Schlussmarathon findet im Herbst statt. Dann verhandeln Parlament, der Rat ...