Der Wegbereiter des Trumpismus ist verstummt

Rush Limbaugh hetzte sein Publikum auf, bevor es Donald Trump tat. Der rechte Radiomoderator ebnete mit seinem rechtskonservativen Programm den Weg für den Trumpismus.

Über Tote soll man nichts Schlechtes sagen. Doch über den US-Radiomoderator Rush Limbaugh gibt es nicht allzu viel Gutes zu sagen. Am Mittwoch verkündete seine vierte Frau Kathryn den 15 Millionen Zuhörern der "The Rush Limbaugh Show", dass der 70-Jährige an Lungenkrebs gestorben ist.

Ein traumatischer Tag für seine Fans, die sich selbst "Dittoheads" nennen, weil sie unkritisch nachplappern, was der schwergewichtige Radiomoderator seit 1984 über zuletzt 650 Stationen verbreitete. Das war oft purer Hass, unterlegt mit glatten ...