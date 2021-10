Der Westbalkan blieb im Regen stehen

Sechs kleine Staaten im Südosten Europas kommen auf dem Weg in die Europäische Union nicht voran.

Immer wieder gingen am Mittwoch sintflutartige Regenfälle über dem Renaissance-Schloss nieder, das als Bühne für den EU-Westbalkangipfel diente. In Brdo bei Kranj, einem beschaulichen Flecken in der Nähe von Ljubljana, wollten die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union ein achtzehn Jahre altes Versprechen erneuern. Serbien, Montenegro, Nordmazedonien, Albanien, der Kosovo und Bosnien-Herzegowina hätten eine "europäische Perspektive", so das feierliche Versprechen im Jahr 2003. Ihr Weg sollte in die EU führen. Gerade einmal 17,6 Millionen Menschen wohnen in diesen sechs Staaten, ...