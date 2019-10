China lasse sich von keiner Macht der Welt aufhalten, heißt es heute in Peking. Aber China und andere Aufsteiger in Asien kämpfen weiterhin darum, den Vorsprung des Westens aufzuholen.

Wer mit Vertretern der aufstrebenden Mittelschicht in Indien spricht, stößt auf ein frappierendes Maß an Selbstbewusstsein. Diese sozialen Aufsteiger sind davon überzeugt, dass auf unserem Planeten eine stetige Machtverschiebung von West nach Ost stattfindet; und dass in erster Linie Asien ...