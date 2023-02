Der Wunsch nach Frieden ist grundrichtig

Am größten ist er mit Sicherheit in der Ukraine selbst. Sie darf auch entscheiden, wann darüber verhandelt wird.

Kundgebung für den Frieden in Berlin.

Tausende Menschen unterschiedlicher politischer Ausrichtung haben am Wochenende vor dem Brandenburger Tor in Berlin Verhandlungen mit Russland gefordert. Auch in Österreich ist die Mehrheit der Bevölkerung laut einer Umfrage der Meinung, es sollten endlich Friedensgespräche beginnen.

Dieser Krieg dauert schon viel zu lange. Er sollte besser heute als morgen enden. Niemand, der auch nur einen Funken Menschlichkeit und Empathie in sich trägt, kann das anders sehen. Genauso unterstützenswert ist die Botschaft auf einem Plakat, das in Berlin hochgehalten ...