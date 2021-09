Der Zar in Anzug und Krawatte

Russland wählt ab Freitag ein neues Parlament. Doch im Machtsystem von Präsident Putin hat die Duma schon lang nichts mehr zu sagen.

Wladimir Putin steht nicht zur Wahl. Der Präsident kann sich am Wochenende also zurücklehnen, wenn in Russland knapp 110 Millionen Menschen aufgerufen sind, die 450 Abgeordneten der Staatsduma neu zu bestimmen. Zumal Putin längst alle Bindungen an Parteien und Parlamentarier gelöst hat. Manche in Moskau sagen, der Kremlchef schwebe über den Dingen wie einst die Zaren. Spätestens gelte das, seit Putin sich per Verfassungsänderung das Recht gesichert habe, zwei weitere Amtszeiten zu regieren. Bis 2036. Er stünde dann ähnlich lang ...