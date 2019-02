Derzeit keine Rückkehr von Flüchtlingen nach Syrien möglich

Die Lage in Syrien lässt eine Rückkehr von Flüchtlingen in das Bürgerkriegsland nach Ansicht des UNO-Menschenrechtsrates derzeit nicht zu. Im ganzen Land litten Zivilisten unter fehlender Rechtsstaatlichkeit, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht des Gremiums. Der Rat beklagt, in von der Regierung eroberten Gebieten seien Menschen willkürlich verhaftet oder verschleppt worden.

/APA (AFP)/DELIL SOULEIMAN Das Bürgerkriegsland Syrien kommt noch lange nicht zur Ruhe