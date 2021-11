Designierter Premier: Neue tschechische Regierung steht

Die neue tschechische Regierung steht, das hat der designierte Regierungschef Petr Fiala am Dienstag verkündet. Die liberal-konservative Fünf-Parteien-Koalition sei bereit, ab sofort die Regierungsverantwortung zu übernehmen, sagte Fiala laut der tschechischen Nachrichtenagentur CTK in Prag. Am morgigen Mittwoch will Fiala die Ministerliste Präsident Milos Zeman präsentieren.

SN/APA/AFP/MICHAL CIZEK Der konservative Fiala will so bald wie möglich als Premier loslegen