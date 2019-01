Designierter US-Justizminister widerspricht Trump

Der designierte US-Justizminister Bill Barr hat Präsident Donald Trump in der Bewertung der Ermittlungen zur Russland-Affäre diametral widersprochen: Bei der Untersuchung handle es sich seiner Ansicht nach nicht um eine "Hexenjagd", sagte Barr am Dienstag vor dem Justizausschuss des Senats in Washington.

SN/APA (AFP)/NICHOLAS KAMM William Barr sieht im Gegensatz zu Trump keine "Hexenjagd" auf den Präsidenten