Designiertes Spitzenduo will SPD-Umfragewerte verdoppeln

Die designierten SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans wollen die Partei binnen eines Jahres aus dem Umfragetief holen. Esken erklärte in einem am Donnerstag veröffentlichten Gespräch mit der Parteizeitung "Vorwärts", bis Ende 2020 wieder "Zustimmungswerte von 30 Prozent und vielleicht mehr" anzustreben. Derzeit liegt die SPD in Umfragen rund um 15 Prozent.

SN/APA (AFP)/AXEL SCHMIDT Designierte SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken