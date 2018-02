Despot Erdogan lässt seine Geisel Yücel frei

Solange er im Amt sei, tönte Präsident Recep Tayyip Erdoğan noch vor wenigen Monaten, werde dieser Journalist im Gefängnis bleiben. Dass Deniz Yücel jetzt dennoch freikommt, kann folglich ohne die ausdrückliche Erlaubnis Erdoğans gar nicht geschehen. Daran lässt sich ermessen, wie es um die Unabhängigkeit der Justiz

in der Türkei tatsächlich bestellt ist: Sie existiert nicht.

Vielmehr herrscht im Land am Bosporus ein reines Willkürsystem. Yücel saß seit einem Jahr hinter Gittern, ohne dass eine Anklage vorgelegt wurde. Das wäre undenkbar in einem richtigen Rechtsstaat. Ins Gefängnis geworfen wurde Yücel allein dafür, dass er seine Arbeit getan hat. Yücels Einkerkerung war daher völlig ungerechtfertigt - wie auch die vieler anderer Journalisten, die noch immer in Haft sind.

Ein völlig beliebig verwendbarer Terrorparagraf im Strafgesetzbuch dient der türkischen Regierung schon seit langer Zeit dazu, Kritiker zu knebeln. Nach dem gescheiterten Putschversuch im Sommer 2016 hat die Regierung in extensiver Weise weitere Willkürmaßnahmen angeordnet, die seither tausendfach unbescholtene

Politiker und Bürger ihrer Freiheit berauben. Nicht einmal Entscheide des eigenen Verfassungsgerichts lässt die Regierung gelten, wenn sie sich gegen die offizielle Linie richten.

Dass sich der neue Sultan jetzt huldvoll zur Freilassung Yücels herablässt, ist politisches Kalkül. Erdoğan will der internationalen Isolation entkommen, in die er durch seinen

autoritären Kurs geraten ist. Er braucht eine stabile Wirtschaft, um die Wahlen 2019 zu gewinnen. Nicht nur die deutsche Zivilgesellschaft hat Solidarität mit Yücel geübt. Auch die deutsche Regierung hat zuletzt massiv Druck gemacht.

Erdoğans Einlenken im Fall Yücel ändert noch nichts an der miserablen Menschenrechtslage in der Türkei. Nur dafür, dass der Präsident einen Unschuldigen freilässt, darf es keine Gegenleistungen geben. Ein solcher Deal wäre eine Einladung zu politischer Erpressung. Die EU muss vielmehr darauf dringen, dass die Türkei zur Rechtsstaatlichkeit zurückkehrt.