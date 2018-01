Destabilisiert Trumps Politik den Nahen Osten?

Palästinenserpräsident Abbas bricht in einer scharfen Rede mit den USA. Ihm bleiben kaum Alternativen. Selbst Israel fürchtet inzwischen, dass Trumps Nahostpolitik in einen Krieg münden könnte.

Als vor Monaten die erste Nahostreise des US-Vizepräsidenten Mike Pence geplant wurde, war sie noch als Wegbereiter des neuen Friedensplans für Israelis und Palästinenser gedacht, an dem das Weiße Haus tüftelt. Doch nachdem US-Präsident Donald Trump Jerusalem im Dezember als Hauptstadt Israels anerkannt und so die Palästinenser in Rage versetzt hat, ist von dieser Absicht nichts geblieben. Kein Palästinenser will Pence empfangen. Der wird sich nur mit Israelis, Jordaniern und Ägyptern treffen.