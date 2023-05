Deutliche Differenzen zwischen Papst und Selenskyj

Im Zuge seines Besuchs in Rom ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag von Papst Franziskus empfangen worden. Bei dem 40 Minuten langen Gespräch bat Selenskyj den Papst, den ukrainischen Friedensplan zu unterstützen. Der Pontifex erklärte, dass der Vatikan bei der Rückführung von den Russen entführter ukrainischer Kinder helfen wolle. Beim Gespräch traten aber auch deutliche Differenzen zutage, was eine Vermittlerrolle des Vatikans im Krieg betrifft.

BILD: SN/APA/AFP/HANDOUT Selensky und Papst tauschen Geschenke aus BILD: SN/APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI Begrüßung im Palazzo Chigi in Rom: Wolodymyr Selenskyi und Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni.