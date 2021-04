Deutsche AfD wählt noch keinen Spitzenkandidaten für Wahl

Die rechtspopulistische deutsche AfD will jetzt noch keinen Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl bestimmen. Auf einem Bundesparteitag in Dresden votierte am Samstag eine Mehrheit der Delegierten gegen die Wahl eines Spitzenkandidaten oder eine Spitzenteams schon auf dem Parteitag. Stattdessen sollen zu einem späteren Zeitpunkt die Mitglieder der Partei entscheiden.

SN/APA/dpa/Kay Nietfeld AfD-Basis will mitentscheiden