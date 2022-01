Deutsche AfD will CDU-Mann als Präsidentschaftskandidaten

Aufregung um die Wahl des deutschen Bundespräsidenten in knapp drei Wochen: Weniger die Tatsache, dass sich am Dienstag SPD, Union, Grüne und FDP offiziell hinter eine neuerliche Amtszeit für Frank-Walter Steinmeier stellten - sondern jene, dass sich die rechtsextreme AfD einen CDU-Mann als Kandidaten angeln will und dieser das nicht rundheraus ablehnt, sorgt für Wirbel in Berlin.

SN/APA/dpa-Zentralbild/Karlheinz Sc Im Zentrum des innenpolitischen Sturmes der Entrüstung