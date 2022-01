Deutsche Außenministerin in der Ukraine: "Energiefragen sind auch Sicherheitsfragen"

Deutschlands Außenministerin Baerbock will eine aktive Energie- und Klimapolitik betreiben. Das Thema Nord Stream 2 meidet sie in Kiew.

Die Ukraine und Deutschland sind in vielem einig. Nicht aber, wenn es um Nord Stream 2 geht. Die Pipeline soll russische Gasfelder mit deutschen Häfen verbinden und ist damit einer der Wege von russischem Gas in den Westen, die am jetzigen Transitland Ukraine vorbei verlaufen. Das schwächst das Land wirtschaftlich und strategiepolitisch.

Die alte deutsche Bundesregierung hatte stets betont, bei Nord Stream 2 handle es sich um ein rein privatwirtschaftliches Projekt, die geopolitische Dimension wurde zurückgewiesen - und ...