Deutsche Außenministerin in der Ukraine: "Sie sind ein sehr tapferes Land"

Als erstes deutsches Regierungsmitglied reist Außenministerin Baerbock in die Ukraine - und setzt mit der Öffnung der Botschaft ein Zeichen.

Ihr Besuch in der Ukraine war schon länger geplant, am Dienstag ist nun die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock in die Ukraine gereist. Sie besuchte zunächst die Kiewer Vororte Butscha und Irpin. Butscha war Schauplatz von Kriegsverbrechen, die mutmaßlich von russischen Soldaten begangen wurden. Die Grünen-Politikerin betonte Deutschlands Hilfe bei der Aufklärung der Kriegsverbrechen in der Ukraine. "Wir sind es den Opfern schuldig, dass wir hier nicht nur gedenken, sondern dass wir die Täter zur Verantwortung bringen und ziehen", sagte die ...