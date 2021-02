Deutsche Bischofskonferenz wählt Frau zu Generalsekretärin

Inmitten massiver Kritik wegen der Vertuschung von Missbrauchsskandalen hat die deutsche Bischofskonferenz erstmals eine Frau zur Generalsekretärin gewählt. Die Theologin Beate Gilles wird Anfang Juli dem Geistlichen Hans Langendörfer nachfolgen, teilte die Bischofskonferenz am Dienstag in einer Aussendung mit. "Das ist ein wichtiger Tag für die Kirche in Deutschland und für die Deutsche Bischofskonferenz", sagte Konferenzvorsitzender Georg Bätzing in einer ersten Reaktion.

SN/APA (dpa)/Angelika Warmuth Initiative "Maria 2.0" kämpft gegen Frauenfeindlichkeit in Kirche