Deutsche Große Koalition wird öko

Berlin will mehr Tempo machen. Der Bedarf an grünem Strom steigt mit den Klimazielen.

Der Ausbau von Ökostromanlagen in Deutschland soll Fahrt aufnehmen. CDU/CSU und SPD haben sich auf eine Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) geeinigt und im Bundestag beschlossen - gerade noch rechtzeitig, damit die Neuerungen am 1. Jänner in Kraft treten können. Es ist kein großer Wurf. Wichtige Fragen wie die Anhebung der Ausbauziele für Solarstrom aus Sonne, Windanlagen auf Land und See sowie Strom aus Biomasse wurden auf nächstes Jahr verschoben. Kritik an zu zögerlichem Handeln kam unter anderem von den Grünen.

