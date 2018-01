Deutsche Grüne stellen sich neu auf

An diesem Wochenende wählen die deutschen Grünen ihre neue Parteispitze. Großer Hoffnungsträger ist Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck.

Er könnte zum neuen Joschka Fischer der deutschen Grünen avancieren. Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck genießt großen Rückhalt in seiner Partei. Er gilt als bio und cool. Er ist der Hoffnungsträger, der neue Wählerpotentiale erschließen könnte. Er ist der einzige männliche Kandidat, wenn die Ökopartei am Samstag in Hannover ihre neue Parteispitze wählt, weil Cem Özdemir und die glücklose Simone Peter aus dem Saarland auf eine neue Kandidatur verzichten.