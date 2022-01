Deutsche Grüne wählen Ricarda Lang zu Parteivorsitzender

Die deutschen Grünen haben die Bundestagsabgeordnete Ricarda Lang zur neuen Parteivorsitzenden gewählt. Bei einem digitalen Parteitag erhielt die 28-Jährige am Samstag 552 Ja-Stimmen und damit rund 76 Prozent Zustimmung. Sie ist die jüngste Parteivorsitzende in der über 40-jährigen Parteigeschichte der Grünen. Lang trat ohne Gegenkandidatin an.

SN/APA/dpa/Kay Nietfeld Ricarda Lang zur neuen Vorsitzende der deutschen Grünen gewählt