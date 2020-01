Deutsche Grüne zu österreichischen Kollegen distanziert

Die deutschen Grünen gehen laut deutschen Medienberichten auf Distanz zu ihren österreichischen Kollegen. Die deutsche Grünen-Chefin Annalena Baerbock sagte in einer Anfrage der linksausgerichteten deutschen Tageszeitung "taz" (Online) im Hinblick auf den türkis-grünen Koalitionsvertrag: "So etwas wird es in Deutschland nicht geben."

SN/APA (dpa)/Guido Kirchner Die deutsche Grünen-Chefin Annalena Baerbock